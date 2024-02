Napoli | prima del ritorno di Mazzarri…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ha parlato soprattutto delLeonardo Semplici, ex allenatore (tra le altre) di Spal, Cagliari e Spezia, a Radio CRC. Senza dimenticare che il tecnico toscano venne accostato alla squadra partenopea dopo l’esonero di Rudi Garcia e ildi Walter Mazzarri. Di seguito le sue parole. “Essere accostato alla panchina del-dichiara Semplici- mi ha fatto enormemente piacere, purtroppo però non c’è stato nulla di concreto“. Una squadra costruita per giocare in un certo modo… “Il cambio di allenatore c’è stato e mi auguro che ilora possa raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. La squadra partenopea è stata costruita per giocare un certo tipo di calcio, in una certa maniera, ma in questo momento non si notano le qualità del gruppo che non si sta esprimendo come dovrebbe invece ...