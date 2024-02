Napoli | Pillon | “Se fossi in Mazzarri…”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ha parlato soprattutto dell’allenatore Giuseppe ‘Bepi’a 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: Ieri, Real e City hanno rispettato il pronostico. Si spera, tuttavia, che questa sera la Lazio possa sovvertirlo… “Ieri il Madrid ha avuto più difficoltà, mentre il City era due spanne sopra il Copenaghen. Quello della Lazio, invece, sarà uno scontro importante. Tuttavia, i bavaresi non stanno attraversando un buon momento ed i biancocelesti potrebbero approfittarne”. Verso-Genoa Ilaffronterà il Genoa nel prossimo turno. Il grifone è una squadra che gioca a calcio e che, dunque, potrebbe mettere in difficoltà i partenopei? “Da quando è arrivato Gilardino le cose sono cambiate, soprattutto sul piano del gioco. I tecnici ...

L'OPINIONE - Pillon: "Osimhen è un attaccante completo, Raspadori può crescere tanto" A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Bepi Pillon, ex allenatore del Genoa: Ieri, Real e City hanno rispettato il pronostico. Si spera, tuttavia, che que ...

ALLENAMENTO - Napoli, seduta mattutina, circuito di forza e partitina a campo ridotto Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A (ore ...

Napoli, uomo armato sul balcone: zona messa in sicurezza dalla Polizia Le forze dell'ordine, prontamente allertate, sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Al momento, la zona circostante è stata messa in sicurezza e delimitata per motivi precauzionali. Si ...