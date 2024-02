Napoli | parla Gaetano Fontana

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), ex giocatore dele attuale allenatore del Latina, ha rilasciato un’intervista al portale www.magazine.com. Di seguito le sue parole: – Ilè stato sconfitto dal Milan nell’ultimo turno di campionato. Cosa pensi della prestazione degli azzurri a San Siro? “Ilè alla continua ricerca di se stesso. Purtroppo non riesce a trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni, e ciò porta ad allontanarsi anche dalle zone nobili della classifica. Anche la prestazione di Milano presenta varie sfaccettature, ma poi il risultato negativo riesce a nascondere pure le cose positive”. Mazzarri – Come valuti il lavoro svolto finora da Mazzarri? “Ci si aspettava un’inversione di tendenza, rispetto a quello che ha fatto vedere il ...