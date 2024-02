Napoli | Padovano | “Se l’attacco non gira…”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’ex attaccante (anche) di Genoa,e Juventus, Michele, è intervenuto su 1 Station Radio nel corso del programma ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: City e Real hanno vinto l’andata degli ottavi. Quante probabilità ci sono che queste due squadre finiscano a incontrarsi in finale? “Sono squadre molto forti, passeranno il turno anche se le partite vanno sempre giocate. Non a caso ho visto un Lipsia molto convincente. I pronostici, però, sono a favore di Real e City”. La Lazio e il recupero tra Bologna e Fiorentina Alla Lazio toccherà affrontare la corazzata Bayern Monaco… “La Lazio ha un impegno molto difficile. Il Bayern è una squadra molto forte, che segna tantissimo e ne prende pochi. Sarà una partita difficile ma speriamo bene”. Oggi si gioca il recupero tra Bologna e Fiorentina. Una delle due, o ...

L'ATTACCANTE - Osimhen torna a Napoli giovedì, può essere a disposizione per la sfida col Genoa NAPOLI - Victor Osimhen dovrebbe tornare a Napoli giovedì, per potersi allenare con i compagni ed essere pronto a giocare sabato contro il Genoa. Si apprende da fonti del club azzurro che c'è stato un ...

