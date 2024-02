Napoli | Osimhen anticipa il rientro | confronto con la società | c’è fiducia per il Genoa

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo uncon ilila giovedì e proverà a recuperare per la sfida col. Laconta di averlo a disposizione.– Victortorna acon un giorno di anticipo rispetto ai programmi. Dopo uncon la, l’attaccante nigeriano ha deciso di rientrare già nella giornata di giovedì dalla Coppa d’Africa. Il club conta di poterlo avere a disposizione per la sfida di campionato contro il. Inizialmente il suo ritorno era previsto nel weekend, mahato dopo un colloquio con la dirigenza. L’ex Lille manca dai campi italiani dallo scorso ...

