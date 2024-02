Napoli | Onofri | “Lo scudetto è stato vinto per…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Aspettando-Genoa, l’x giocatore rossoblù (e bandiera del Grifone) Claudioè intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Questomi impressiona in negativo. Loper una questione di alchimia, non solo per i giocatori e l’allenatore. Avevano un gioco e un’organizzazione diversa, ora fa spavento il passo indietro compiuto. Troppe scelte sbagliate hanno depauperato il livello di questa squadra, che era uno spettacolo per tutti gli sportivi. Osimhen? Ora rientra, ma da solo non ce la farà a portare a galla il. È un quasi-fuoriclasse, non c’è dubbio, ma l’impressione che si ha dall’esterno è che De Laurentiis abbia svuotato un po’ tutti”. ADL ...