Napoli | i figli di 6 e 9 anni svelano il tradimento della madre al papà Lei li insegue con le forbici | arrestata per maltrattamenti

Figli rivelano il tradimento al padre: la mamma li insegue con le forbici in mano I figli hanno riferito al padre che la mamma lo tradiva con un altro uomo: l'ira della donna si è palesata picchiando i bambini e inseguendoli con un paio di forbici in mano. La donna stata arrestata.

Ubriaca, minaccia di morte l'ex marito e il figlio: 46enne in manette Due donne arrestate per violenza di genere in 24 ore ed entrambe a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Dopo la mamma arrestata ieri perché picchiava i figli affinché non rivelasse al padre le sue rel ...

Napoli, mamma picchia e insegue i figli. Avevano rivelato il suo tradimento al padre Leggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, mamma picchia e insegue i figli. Avevano rivelato il suo tradimento al padre ...