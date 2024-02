Napoli | Galante | “Zielinski?…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ha parlato anche delFabio, ex calciatore (inoltre) di Genoa, Inter e Torino, a Radio Football Station nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: Si aspettava che, dopo aver rifiutato i petroldollari, Zielinski potesse approdare in nerazzurro? “Ammiro la scelta di aver rifiutato i tanti soldi di un campionato che, però, lo avrebbero fatto sparire dal palcoscenico di un calcio importante. Ciò detto, l’Inter credo abbia fatto un gran colpo, parliamo di un centrocampista di qualità e capace anche di siglare diversi gol. Un calciatore di qualità ma anche di quantità”. L’acquisto di Zielinski è propedeutico alla cessione di un big a centrocampo da parte del club nerazzurro? “Il centrocampo dell’Inter vanta un numero alto di giocatori di qualità e, dunque, qualcosa in uscita sicuramente ci sarà. Non ...