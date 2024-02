(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) –in un'di Casalnuovo dirinchiusi in una stanza e bottino da almeno 300mila euro. Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti in via nazionale delle Puglie all'altezza del chilometro 35,6 dove poco prima banditi armati di pistole e fucili avevano effettuato una rapina ai danni di una

Accordo raggiunto per il rinnovo di Matteo Politano con il Napoli: l’esterno ha respinto le avances milionarie dell’Al-Shabab , resterà in maglia ... (napolipiu)

Milan Napoli , match valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e ... (calcionews24)

Napoli, assalto armato ad azienda di noleggio slot machine: rinchiudono dipendenti e svuotano il caveau (Adnkronos) - Assalto armato in un'azienda di Casalnuovo di Napoli, dipendenti rinchiusi in una stanza e bottino da almeno 300mila euro. Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti in v ...

Incappucciati e armati di pistola rapinano società di noleggio slot machine In via Nazionale delle Puglie a Casalnuovo (Napoli), altezza km 35,6, banditi armati di pistole e fucili hanno messo a segnomuna rapina in danno di una società che si occupa di noleggio e raccolte a ...

Milan, anche Cardinale a San Siro per l'assalto all'Europa League Il vero dubbio per il tecnico rossonero si chiama Simon Kjaer, che ha accusato un fastidio muscolare nel corso dalla gara contro il Napoli. Se il danese non dovesse farcela al centro giocherebbe Theo ...