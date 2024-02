Napoli-Ancelotti | il retroscena sull’esonero dell’allenatore

IL PENSIERO - Onofri: "Gilardino può essere il tecnico giusto per il Napoli, ma va aspettato" In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Claudio Onofri, ex capitano del Genoa: “Questo Napoli mi impressiona in negativo. Lo Scudetto è stato vinto per una ques ...

Napoli, il paradosso: il 'Maradona' non è più un fattore, i dati del crollo La stagione del Napoli fino a questo momento è da dimenticare. Nono posto in classifica con 35 punti a – 7 dall`Atalanta quarta. Tutta un`altra situazione.

ALLENAMENTO - Napoli, seduta mattutina, circuito di forza e partitina a campo ridotto Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A (ore ...