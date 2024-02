Murgia | Pronta un’alternativa per il Totem

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Alla fine di questa settimana diremo quale sarà la struttura ‘ponte’ che ospiterà i giovani ragazzi del, il centro di aggregazione di Villa San Martino, venduto all’asta dal Comune di Pesaro il 24 gennaio scorso alla Scr immobiliare. Abbiamo tre ipotesi in ballo, ed è possibile che non diventino solo sedi provvisorie, ma che rientrino anche per il futuro nel quadro del lavoro delle politiche Giovanili in città". A dirlo, con l’intento di rassicurare un po’ gli animi delle famiglie sulla vicenda del centro di aggregazione del quartiere, frequentato da ragazzi di tutte l’età, è l’assessora Camillache si sta occupando della questione. "Non si perderà nulla – aggiunge –. I due progetti per i ragazzi del quartiere – uno al centro L’asilo di via Leoncavallo e l’altro alla scuola Manzoni – proseguono, e in parallelo stiamo decidendo quale sarà ...