Muore 18 mesi dopo l’incidente Aveva 34 anni | perse il bimbo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il tragico incidente, il 7 agosto 2022, in Puglia, Michela Valdes, 34, originaria di Varese, riportava traumi gravissimi, ricoverata in ospedale, non si è più ripresa. La donna è deceduta domenica 11 febbraio in ospedale a Varese, nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali a Castiglione Olona. Sono trascorsi 18 lunghida quel drammatico giorno d’agosto, quando durante una vacanza in Puglia con il marito Stefano e una coppia di amici in auto stava raggiungendo il paese di Leverano per una festa in serata. Giorni spensierati, la coppia felice perché Michela era in attesa di un bambino, incinta di pochi. Lungo la strada provinciale litoranea Tarantina ionica nella zona di Manduria all’improvviso, l’auto su cui viaggiava è finita fuori strada andando a sbattere contro un muretto, ad ...