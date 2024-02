Multe milionarie a Bat ed Amazon per messaggi ingannevoli sui danni provocati dal fumo di sigaretta elettronica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’Antitrust ha multato British American Tobacco Italia edEu per pubblicità ingannevole in relazione ai rischi per la salute che derivano daldi. Bat ha ricevuto una sanzione da 6 milioni di euro,da un milione. Iriguardano i dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, comparsi sia su cartelloni pubblicitari e spot cinematografici, sia sul sito Glo e sul sito.it. Le società, spiega l’Autorità in una nota, hanno pubblicizzato i dispositivi “negando, omettendo o non evidenziando l’informazione relativa al consumo di tabacco/nicotina connesso all’uso di tali dispositivi e il divieto di vendita ai minori“. Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, precisa l’Autorità garante, “non ...