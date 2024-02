Multe cancellate in cambio di regali | 46 indagati a Lecce | coinvolti vigili urbani e politici

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Oltre 500 le sanzioni annullate indi biglietti per le giostre, addobbi per matrimoni e servizi di trasloco, ma anche per il rafforzamento del consenso elettorale

Dopo un parere legale, il Comune di Cadoneghe , della provincia di Padova in Veneto, ha cancellato tutte le 58mila multe rilevate dagli autovelox ... (ilgiornaleditalia)

Caso Ferragni, Balocco: “Multa Agcm ingiusta” Balocco“ha impugnato il provvedimento reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all’iniziativa Pandoro Pink Christmas, in quanto ritenuto ingiusto”. Il 15 dicembre l’Anti ...

Nuovo rinvio di 6 mesi per il pagamento delle multe ai No-vax ROMA, 14 FEB – Prorogata di sei mesi, fino al 31 dicembre, la sospensione delle multe per chi ha violato l’obbligo di vaccinazione per il Covid. Il nuovo slittamento è previsto da un emendamento al de ...

Giudice sportivo, 9 squalificati per un turno. Inter, multa di 4mila euro per cori insultanti a un avversario Sono nove i giocatori che sono stati squalificati per un turno dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 24esima giornata di Serie A. Si tratta di Simone Aresti (Cagliari), Domagoj Bradaric..