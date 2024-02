Multe ai no vax | pagamento rinviato di altri 6 mesi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Passato un emendamento della Lega al decreto Milleproroghediseiildelleper chi ha violato l'obbligo di vaccinazione per il Covid durante la pandemia. La nuova scadenza è quindi prevista per il 31 dicembre 2024. E' quanto prevede un emendamento della Lega al decreto Milleproroghe e presentato da Alberto

Milleproroghe: resta lo scudo penale, 10 mln per i disturbi alimentari e 2 mln in più al bonus psicologico Resterà valido anche per tutto il 2024 lo scudo penale per i medici introdotto nel corso dell’emergenza Covid. Lo prevede la riformulazione di emendamenti al Dl milleproroghe approvato nella ...

È stato approvato un emendamento che ha confermato fino a fine anno la sospensione delle multe per chi non è vaccinato contro il coronavirus Martedì sera la commissione Bilancio e Affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al decreto Milleproroghe presentato dal Alberto Bagnai della Lega per confermare per ...