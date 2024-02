Muffin bicolore | sofficissimi | adatti ad ogni occasione!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Isono divertenti e allegri, perfetti per una festicciola di compleanno, ma anche per una merenda in compagnia. Sono morbidissimi e particolari, si presentano come pasticcini divisi quasi a metà: da una parte la vaniglia, dall’altro il cioccolato! Da qui è facile intuire quanto piacciano ai piccoli! I miei figli ne vanno matti e anche i loro amichetti. Quando li invitano a casa nostra, mi pregano sempre di prepararne in abbondanza! Con le dosi che vi riporto ne ottengo circa sei, così solitamente sono costretta a raddoppiarle almeno. Anche se hanno un aspetto piuttosto ricercato, sono semplicissimi da realizzare. Per prima cosa dovremo miscelare gli ingredienti per ottenere l’impasto base, quello chiaro. Dividiamolo equamente in due ciotole, lasciamone una tale e quale e nell’altra aggiungiamo il cacao. Con due cucchiai distinti, ...