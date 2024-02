Msc pronto a salvare Wartsila | farà treni merci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Arriva la svolta nella vertenzaed è targata Msc. Una soluzione chiavi in mano, annunciata a mezzo stampa per bocca del proprietario del Gruppo, Gianluigi Aponte. Il colosso dello shipping ha già le idee chiare: a Bagnoli della Rosandra (Trieste) si possono costruire carri ferroviari per aumentare il trasporto, coinvolgendo i 300 esuberi della multinazionale finlandese e magari anche creando nuovi posti di lavoro. L’accordo è già stato raggiunto, dice Aponte che guarda alle potanzialità dell’area industriale triestina: "È una bella struttura, che peraltro ci serve". I sindacati per ora incassano cauti l’annuncio, ma chiedono di passare ai fatti, quello che conta, dicono le territoriali di Fim, Fiom e Uilm, "è il piano industriale". Di questa nuova ipotesi si parlerà quando al ministero delle Imprese e del Made in Italy sarà convocato ...