MotoGp | Quartararo avvisa Yamaha | “Ho avuto contatti con altri marchi”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bologna, 14 febbraio 2024 - Sarà un 2024 scoppiettante in pista ma anche fuori. Il passaggio di Marc Marquez in Ducati desta molta curiosità, come quello di Luca Marini in Honda, ma dietro le quinte si lavora al 2025, sfruttando la scadenza contrattuale di tanti piloti a fine anno. Tra questi c’è anche Fabio, campione del mondo 2021 conma molto inquieto per la scarsa competitività della casa giapponese negli ultimi due anni. Il francese chiede un cambio di passo eprova ad accontentarlo, ma saranno le prestazioni a far pendere l’ago della bilancia tra permanenza o addio. I tre diapason si stanno muovendo con aggressività, è cambiata la carena, si sta lavorando sul motore e il grip, soprattutto sono arrivati due tecnici da Ducati per aumentare la competitività della M1, ma tutto andrà tradotto sulla pista. Su ...

