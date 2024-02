MotoGP | Fabio Quartararo pensa già di lasciare Yamaha?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non sta vivendo un periodo semplice lae ancora meno lo è quello che sta attraversando. Dalla moto non sente i cambiamenti in meglio che dovrebbero esserci e non riesce più che altro a concepirsi come competitivo per i primi posti. Così il pilota francese, secondo quanto riportato da Autosport.com, avrebbe avuto dei contatti con altre squadre che sarebbero pronte ad accoglierlo. Andiamo dunque a vedere come si sta evolvendo la situazione.via dallaa fine stagione? Crediti foto: Pagina Facebook del pilotaAveva un po’ avvisato già durante l’off-season: se non ci saranno i contesti per poter essere competitivi, appare difficile immaginare un futuro che veda insieme ancora per moltoe la ...