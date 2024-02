Morto Andrea Giacobazzi | il celebre “Alfredo” di Vasco Rossi

Il terribile incidente è avvenuto durante delle prove sul circuito di Valencia: Andrea è rimasto coinvolto in un terribile incidente in rettilineo (ilgiornale)

Andrea Bergamelli - chi era il motociclista di Torre Boldone morto in Spagna

Torre Boldone è un piccolo paese in provincia di Bergamo, con poco più di 8mila anime, dove tutti si conoscono, come si suol dire in questi casi. In ... (ilgiorno)