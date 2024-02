Morto a 70 anni chef David Bouley | portò nouvelle cuisine francese a New York

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – Aveva tradotto lanel New American Style, influenzando così un’intera generazione di cuochi e gastronomi statunitensi, e non solo. Lostellatoa Kent, nello stato americano del Connecticut, all’età di 70per un attacco di cuore. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Nicole Bartelme al “NewTimes”., insieme a Daniel Boulud, Alain Ducasse e Jean-Georges Vongerichten, è stato un pioniere del New American Style. Pluripremiato e sempre pronto a sperimentare in cucina, secondo il “NewTimes”ha percorso “sentieri che nessun altro ha battuto. E si è spinto più lontano di chiunque altro”., che aveva la cittadinanzae statunitense, si era formato in Francia con grandicome Roger Vergé, Paul Bocuse, Joel Robuchon, Gaston Lenôtre e Frédy Girardet. Nel 1985 si è fatto conoscere al ristorante Montrachet di Tribeca. Duedopo, già decorato con stelle Michelin, aprì il suo ristorante a Manhattan, che per 30è stato parte integrante della scena gastronomica newese, fino a quando ha chiuso i battenti nel 2017. Spessoincoraggiava i suoi ospiti a mettersi completamente nelle sue mani, senza menù o a menù fisso. “Le voglie riguardano il sapore. Cucinare con l’intelletto è meraviglioso. Ma ciò che la gente desidera senza pensarci deriva dall’esperienza fisica del sapore”, ha dichiaratoa “Wine Spectator” nel 2012.è diventato famoso anche per il suo impegno dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, quando ha trasformato laBakery, situata vicino a Ground Zero a Manhattan, in un centro di rifornimento per vigili del fuoco, agenti di polizia e altre unità di soccorso. Insieme al suo personale e ai volontari, ha preparato decine di migliaia di pasti ogni giorno, utilizzando ingredienti freschi. L'articolo proviene da Italia Sera.