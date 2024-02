Morte David Rossi | l’ex sindaco e la ‘Iena’ rinviati a giudizio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Siena, 14 febbraio 2024 – Sono statidi Siena Pierluigi Piccini e il giornalista de Le Iene Antonino Monteleone. L’accusa è quella di diffamazione. Entrambi erano stati indagati dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati per un’intervista “rubata”. I due parlavano di festini a cui avrebbero partecipato i magistrati che indagarono sulladie che proprio per questo motivo avrebbero insabbiato l’inchiesta.capo comunicazione di Mps era deceduto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. Nella intervista 'rubata’, Piccini aveva detto che le indagini sulladierano state “rabbuiate” per la partecipazione alle ...