Morelli abbandonato sul baratro Pronti alla mobilitazione popolare

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Confusione, demagogia, bugie: se rimarrà questo status quo, è prevista una forteda mantenere prima, durante (e se sarà necessario anche dopo) le Olimpiadi 2026". A dirlo è il vicepresidente del movimento“RinascitaAutonomo“ Gerlando Marchica a nome di tutto il Consiglio direttivo. "Siamo ancora in attesa dell’incontro richiesto al direttore generale Asst Valtellina e Alto Lario, Monica Fumagalli. Questo è un momento di grande confusione: è stato confermato il Poas 2022/24 con le stesse previsioni di un direttore sanitario e dirigente per Sondalo ma Melazzini, precedente direttore, se ne è andato. Lo stesso Melazzini e Zoli (rispettivamente direttore generale e direttore sanitario del Niguarda) parlano di un progetto sulsolo per le Olimpiadi. Ma cosa ...