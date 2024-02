Monteverde – Brucia stanza di un appartamento | Palazzo evacuato | nessun ferito

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il rogo delladi una via Artom, 65, nel quartiere, ieri sera (martedì 13 febbraio) ha comportato l’evacuazione dell’interoad opera di due squadre dei vigili del fuoco. Il fumo, sprigionato dell’alloggio al piano terra, ha invaso l’intero stabile.a persona è rimasta ferita. (Mtr/Dire)

