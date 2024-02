Montecitorio | question time con i ministri Ciriani e Tajani

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 14 febbraio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, risponderà a un’interrogazione – rivolta al ministro della Pubblica Amministrazione – sulle iniziative volte a riconoscere il diritto alla prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori cosiddetti fragili e per i lavoratori genitori di figli con disabilità grave (Sportiello – M5S). Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio(foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte ad evitare attività di esplorazione dell’Eni nelle aree maritdella Striscia di Gaza (Bonelli – AVS); sulle iniziative per potenziare ...