Montanari | “Le destre attaccano i giornali perché li temono”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Con il governo Meloni si dice che la libertà di stampa è a rischio. Tomaso, rettore dell’Università per gli stranieri di Siena, qual è lo stato dell’informazione italiana? “Obiettivamente la libertà di stampa era a rischio anche prima. Il problema dell’informazione italiana sono le grandi concentrazioni editoriali e le poche copie divendute. Detto questo, mi sembra evidente che il governo Meloni ha aggravato di molto la situazioneha un controllo ferreo delle televisioni. Un governo di matrice non democratica come questo, ovviamente, impatta in modo molto più forte sulla scena come emerge dall’occupazione totale dei posti e dall’intolleranza gravissima al dissenso. Tra l’altro bisogna ricordare anche che il nostro è un Paese di servi e oggi più che mai stiamo assistendo a una gara a chi è più servile nel ...