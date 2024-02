Mondo a colori visto dagli animali | la nuova ed impressionante scoperta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un : tutto quello che serve sapere Quanti di voi si sono mai chiesti perché glinon vedono icome gli esseri umani? In merito a questa domanda arriva la risposta che tutti attendevano. Il tutto grazie ad un sistema combinato di telecamere e, soprattutto, software open-source che ha generato un filmato che riproduce il modo in cui diversivedono imentre gli stessi si muovono in natura. Un progetto che porta la firma da parte di Vera Vasas, appartenente all’Università del Sussex (Regno Unito).(Foto X) Cityrumors.itInsieme a lei hanno collaborato ricercatori della Hanley Color Lab della George Mason University (USA). Uno studio che è stato pubblicato sulla rivista open ...