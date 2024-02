Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma di domani Orari 15 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è ancora al centro del mondo degli sport acquatici. Siamo in dirittura d’arrivo con idi, con ilin corsia che caratterizzerà buona parte della tredicesima giornata. Saranno cinque i titoli che verranno assegnati nel pomeriggio di. Le speranze sono perlopiù su Alberto Razzetti, che dovrà però essere bravo a gestire il doppio impegno con la finale dei 200 farfalla oltre alla semifinale dei 200 misti. Anche Costanza Cocconcelli nei 50 dorso, Manuel Frigo e Alessandro Miressi nei 100 stile libero proveranno a dire la loro. In mattinata batterie dei 100 stile libero donne con Chiara Tarantino, dei 200 dorso con Lorenzo Mora, dei 200 rana con Francesca Fangio e della 4×200 femminile con Giulia D’Innocenzo, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini e Giulia Ramatelli. Spazio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI pallanuoto femminile ALLE 12.30 7.55? inizia il primo quarto! 9.55 ... (oasport)

Doha, 14 feb. - (Adnkronos) - 4x100 mista mixed in finale con la carta olimpica. Alberto Razzetti, Alessandro Miressi, Manuel Frigo e Costanza ... (liberoquotidiano)

Doha, 14 feb. – (Adnkronos) – 4×100 mista mixed in finale con la carta olimpica. Alberto Razzetti, Alessandro Miressi, Manuel Frigo e Costanza ... (calcioweb.eu)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI pallanuoto femminile ALLE 12.30 10.21 Due reti in rapida successione ... (oasport)

Avanti anche Miressi e Frigo nei 100 sl, Cocconcelli (50 dorso) e Razzetti (200 misti) DOHA (QATAR) - Mattinata positiva per l'Ital Nuoto nella ... (ilgiornaleditalia)

Nuoto, Mondiali, Cocconcelli in semifinale dei 50 dorso Costanza Cocconcelli ha raggiunto la semifinale dei 50 dorso ai Mondiali di nuoto che si svolgono a Doha. La 22enne di Bologna - tesserata per Fiamme Gialle ed NC Azzurra 91 - ha ottenuto l'ottavo tem ...

Nuoto, Mondiali, Miressi e Frigo in semifinale dei 100 stile libero Hanno raggiunto la semifinale dei 100 stile libero Alessandro Miressi con il secondo tempo e Manuel Frigo con il decimo, ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Il 25enne torinese - tesserato per Fiamme ...

Simona Quadarella nella storia! Oro nei 1500 stile libero a Doha (e strappa il pass per Parigi 2024) Simona Quadarella ha conquistato l'oro nei 1500 stile libero a Doha ed ha agguantato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.