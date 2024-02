Mondiali nuoto 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali 15 febbraio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)DIGiovedì 15Ore 17.21, finale 100 sl uomini L’uomo da battere sarà il cinese Zhanle Pan. Se, come nella prima frazione della staffetta, nuoterà in 46?80 (record del mondo), allora ci sarà poco da fare. Se invece la gara dovesse decidersi su tempi più umani, magari da 47?20 o 47?30, allora anche Alessandro Miressi potrebbe provare ad inserirsi nel discorso per la vittoria. L’azzurro ha denotato una condizione di forma più che buona: laappare alla portata. L’argento è però più probabile dell’oro. Attenzione anche al coreano Sunwoo Hwang.diAlessandro Miressi 70% Ore 18.03, finale 200 misti uomini Alberto Razzetti, reduce dall’argento nei 200 farfalla, non ha scoperto le carte in ...

Argento per Razzetti nei 200 farfalla e per Martinenghi nei 50 rana, bronzo Paltrinieri negli 800 sl Doha (QATAR) - Altre medaglie per l'Italnuoto ... (ilgiornaleditalia)

IL medaglie RE DEI Mondiali DI Nuoto 19.11: per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 7.30 per la quinta ...

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la quarta giornata di semifinali e di Finali dei Mondiali 2024 di Nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di ... (oasport)

Nuoto, risultati Mondiali: Martinenghi e Razzetti di qualità e d’argento. Bronzo a Paltrinieri, un lottatore Entrata a far parte dell'album dei ricordi la quarta giornata di semifinali e di Finali dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell'Aspire Dome di Doha (Qatar) le emozioni non sono mancate di certo e a ...

Mondiali nuoto: Razzetti e Martinenghi d'argento Arrivano altre due medaglie per l'Italia ai mondiali di nuoto di Doha in Qatar. Medaglia d'argento per Alberto Razzetti nei 200 farfalla. Nei 200 l'Italia dalla prima edizione di Belgrado '73 non è ...

Alessandro Miressi e Alberto Razzetti volano in finale, Manuel Frigo e Costanza Cocconcelli fuori per poco MONDIALI 2024 - Alessandro Miressi e Alberto Razzetti si giocheranno il titolo nei 100 stile libero e nei 200 misti. Out Frigo e Cocconcelli.