Mondiali Doha 2024 | il programma della tredicesima giornata e diretta TV

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si torna in acqua anche oggi per ladeidi sport acquatici che si stanno svolgendo ain questo inizio di. Dopo le grandi notizie giunte da ieri con l’oro di Simona Quadarella nel 1500 stile libero, anche oggi si spera di poter festeggiare metalli preziosi perché le possibilità ci sono. Laè iniziata con le batterie dei 50m dorso femminili, i 100 stile libero maschili e i 200m misti maschili e poi proseguirà con altre gare di nuoto, i tuffi grandi altezze e l’importantissima partita di pallanuoto tra Italia e Paesi Bassi in cui le Azzurre di Silipo si giocano il pass olimpico., il...

Tutti gli italiani in gara giovedì 15 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 2 a domenica 18 ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE del Nuoto in corsia ai Mondiali di Doha 2024 , in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio . Nella quarta ... (sportface)

Proseguono le gare del nuoto in corsia ai Mondiali di Doha 2024 con la spedizione italiana che insegue altre medaglie. Torna in vasca Nicolò ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE del Nuoto in corsia ai Mondiali di Doha 2024 , in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio . Quarta giornata ... (sportface)

Nuoto, Alberto Razzetti gestisce e approda alle semifinali dei 200 misti a Doha Gestire le energie in vista di quel che sarà. L'ha fatto Alberto Razzetti nelle batterie dei 200 misti uomini, quarta giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha. Nell'Aspire Dome della ...

Quadarella, stile d’oro: vittoria ai Mondiali e pass per le Olimpiadi Simona Quadarella si prende lo scettro dei 1500 stile libero e stacca il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024; Alberto Razzetti si qualfica con il miglior tempo per la finale dei 200 farfalla, co ...

Mondiali di nuoto 2024, il programma di oggi 14 febbraio: gli italiani in gara BORSINO MONDIALI DI NUOTO 2024 Mercoledì 14 febbraio Ore 17.02, finale 800 sl uomini Una delle gare più imprevedibili del Mondiale. Sulla carta l’uomo da battere è l’irlandese Daniel Wiffen, ma si pro ...