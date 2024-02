Mondiali di Pallanuoto | il Setterosa perde con l’Olanda | sfida ora al Canada per il pass olimpico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Doha, 14 febbraio 2024 – Ilha perso per 10-5 conaidi, in corso a Doha. Le Azzurre, rimandano ora il discorso qualificazione per Parigi 2024 con il. La partita, vero e proprio spareggio, si svolgerà il 16 febbraio alle 10:00 locali (8:00 italiane). Le interviste, il tabellino, la cronaca e il programma delle gare – federnuoto.it Le dichiarazioni del ct Silipo: “L’obiettivoè ancora in piedi. Dobbiamo fare questo sforzo finale perchè dobbiamo andare alla ricerca della migliore prestazione. Ora dobbiamo recuperare le energie fisiche, ma soprattutto mentali. Avere un poco più fiducia in noi stessi perchè forse è quello ci sta mancando in questo mondiale. In difesa all’inizio eravamo un poco troppo larghe, ...