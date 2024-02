Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara il 15 febbraio e orari tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)(Qatar), 14- Idiproseguono con una pioggia di medaglie per l'Italia, che nella giornata di mercoledì 14ha portato a 12 il conteggio complessivo: un bel bottino che potrà essere arrotondato giovedì 15. Parlando delin vasca, al mattino toccherà a Chiara Tarantino, impegnata nei 100 stile libero donne, Lorenzo Mora, di scena nei 200 dorso uomini, Francesca Fangio e Sara Franceschi nei 200 rana donne e alle ragazze (per la precisione Giulia D'Innocenzo, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini e Giulia Ramatelli) della 4x200 stile libero donne: si tratta di tutti turni eliminatori che, nel caso, porteranno agli step successivi, previsti già nel ...

per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 7.30 per la quinta ...

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la quarta giornata di semifinali e di Finali dei Mondiali 2024 di Nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di ... (oasport)

Borsino Mondiali DI nuoto 2024 Giovedì 15 febbraio Ore 17.21, finale 100 sl uomini L’uomo da battere sarà il cinese Zhanle Pan. Se, come nella prima ... (oasport)

Programma, Orari, Tv e streaming del 15 febbraio ai Mondiali di Nuoto ...

Siobhán Bernadette Haughey riscrive la storia: oro nei 200 stile, primo trionfo iridato di sempre per Hong Kong Anche il Day 13 dei Mondiali di Sport Acquatici 2024 si conferma giornata storica per lo sport del nuoto in vasca. Dopo 51 anni, Hong Kong festeggia infatti la sua prima medaglia d'oro iridata e, nel ...

Pagelle Mondiali nuoto oggi: promossi Paltrinieri, Martinenghi e Paltrinieri, rammarico Cocconcelli PAGELLE MONDIALI NUOTO DOHA 2024 QUARTA GIORNATA La quarta giornata del Mondiale ha regalato ben tre medaglie all’Italia del nuoto. Sempre grandissimo Gregorio Paltrinieri che ha tentato la fuga negli ...

Nuoto, risultati Mondiali: Martinenghi e Razzetti di qualità e d’argento. Bronzo a Paltrinieri, un lottatore Entrata a far parte dell'album dei ricordi la quarta giornata di semifinali e di Finali dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell'Aspire Dome di Doha (Qatar) le emozioni non sono mancate di certo e a ...