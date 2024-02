Mondiali di nuoto 2024 | pioggia di medaglie per l’Italia | a podio Paltrinieri | Razzetti e Martinenghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Doha (Qatar), 14 febbraio– Gregorio, l’uomo che non guarda “più tanto allema alle emozioni” ha vinto il bronzo negli 800 metri stile libero aididi Doha con il tempo di 7:42.98 e apre un pomeriggio di gioie azzurre. Poco dopo arrivano due argenti, l’uno in fila all’altro: Albertolo conquista nella finale dei 200 delfino, secondo anche Nicolònei 50 rana.Doha: il programma del 15 febbraio e dove vedere le gare in tv Bronzo aL'azzurro che era in testa fino alla penultima vasca è stato superato nel finale dall'irlandese Daniel Wiffen, oro in 7:40.94, e dall'australiano Elijah Winnington argento in ...