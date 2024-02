Mondiali di nuoto 2024 | gioia Paltrinieri | bronzo negli 800 stile libero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Doha (Qatar), 14 febbraio– Gregorioha vinto la medaglia di800 metriaididi Doha con il tempo di 7:42.98. L'azzurro che era in testa fino alla penultima vasca è stato superato nel finale dall'irlandese Daniel Wiffen, oro in 7:40.94, e dall'australiano Elijah Winnington argento in 7:42.95. Perè il nono podio al mondiale in carriera. L'altro azzurro Luca De Tullio ha chiuso in settima posizione.