Mo | si aggrava bilancio raid Idf in Libano | 4 morti fra cui 2 bambini

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Beirut, 14 feb. (Adnkronos) – Almeno quattro persone sono state uccise e 11 ferite in dueaerei israeliani su due città nel sud del. Lo ha reso noto la protezione civile libanese, precisando che una donna e i suoi due figli sono stati uccisi a Souaneh, mentre una persona è stata uccisa ad Adshit. L'articolo CalcioWeb.

Il terremoto di magnitudo 7.6 della scala Richter che ha colpito Ishikawa, in Giappone , ha causato almeno 48 morti (ilgiornale)

Altri feriti per i botti di Capodanno in Sicilia . Un uomo di 45 anni è rimasto ferito a una mano a Balestrate . Il bilancio dei feriti durante i ... (feedpress.me)

Roma. Il bilancio di una settimana di intensa attività ad “Alto Impatto” da parte della Polizia Ferroviaria. 3 arresti 11.625 persone identificate, 3 arrestate, 20 denunciate in stato di libertà, 733 pattuglie impiegate in stazione, 4 contravvenzioni amministrative elevate per violazioni al regolamento di Polizia Ferr ...

Il bilancio del sindaco Balocchi: "Abbiamo realizzato tante opere nel segno del progetto Santa Fiora" Federico Balocchi, è alla fine del secondo mandato da sindaco di Santa Fiora. Sta ragionando sul terzo

Andora: il Comune approva il bilancio di previsione e conferma il record fiscale. Da 10 anni nessun aumento della tassazione locale L’assessore Fabio Nicolini: “Niente aumenti su tasse locali, asili nido e campi solari, nessuna aliquota Irpef sugli stipendi, né tassa di soggiorno. Parcheggi gratuiti” ...