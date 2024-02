Mo | Oms | ' attacco totale a Rafah sarebbe catastrofe insondabile'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gaza, 14 feb. (Adnkronos) - Un'offensiva militare israeliana su vasta scala contro“amplierebbe ulteriormente il disastro umanitario oltre ogni immaginazione”. Lo afferma Richard Peeperkorn, rappresentante dell'Oms per Gaza e la Cisgiordania, aggiungendo che l'"spingerebbe il sistema sanitario più vicino all'orlo del collasso”. La capacità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di distribuire aiuti medici a Gaza è fortemente limitata perché molte delle sue richieste di consegna di forniture sono state respinte da Israele, ha affermato Peerperkorn. Solo il 40% delle missioni dell'Oms nella parte settentrionale di Gaza sono state autorizzate da novembre e questa cifra è diminuita significativamente da gennaio. “Anche quando non vi è un cessate il fuoco, dovrebbero esistere corridoi umanitari in modo che l'Oms e l'Onu possano svolgere il proprio lavoro”, ha detto ancora Peeperkorn.