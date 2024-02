Mo | Israele non invierà domani delegazione al Cairo per colloqui su ostaggi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tel Aviv, 14 feb. (Adnkronos) -nonunaalper ulteriorisu un accordo suglicon Hamas. Lo riferisce il giornale israeliano Walla, secondo cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non vede il motivo di inviare di nuovo unafinché Hamas non cambierà le sue richieste riguardo al rilascio dei prigionieri. Egitto e Qatar stanno cercando di dare slancio aie di tenere incontriche evitino il principale punto critico: il numero di prigionieri palestinesi chedovrebbe rilasciare. Secondo il rapporto, idisi concentreranno sugli aspetti umanitari dell'accordo.

Tel Aviv, 14 feb. (Adnkronos) - Sembra che un nuovo accordo sugli ostaggi non fosse una priorità per la delegazione israeliana che ha partecipato al ... (liberoquotidiano)

Tel Aviv, 14 feb. (Adnkronos) – Sembra che un nuovo accordo sugli ostaggi non fosse una priorità per la delegazione israeliana che ha partecipato al ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Sembra che un nuovo accordo sugli ostaggi non fosse una priorità per la delegazione israeliana che ha partecipato al Cairo ai negoziati ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Sembra che un nuovo accordo sugli ostaggi non fosse una priorità per la delegazione israeliana che ha partecipato al Cairo ai ... ()

Conte, Podemos & C. Il fronte trasversale contrario all’invio di armi in Ucraina In Francia sono contrari all'invio di armi in Ucraina i partiti dall’estrema destra di Le Pen e quelli della sinistra radicale di Melenchon.

Israele, raid aerei sul Libano. Pressing Italia-Vaticano sulla guerra a Gaza. Telefonata Meloni-Schlein: la Camera dice sì a tutte le mozioni “Noi amici di Israele ma serve de-escalation” “Noi siamo amici di Israele e sosteniamo con forza il suo diritto a difendersi e la sua necessità di non essere attaccato dall’esterno”, ma l’interesse ...

Il canale Mar Rosso-Mar Morto: un sogno infranto Le tensioni geopolitiche hanno sempre ostacolato il progetto. Divenne una possibilità concreta dopo il trattato di pace tra Israele e Giordania nel 1994, ma le relazioni non sono rimaste positive a ...