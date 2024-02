Mo | Idf | ' nostro militare ucciso in attacco dal Libano | molti altri feriti'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tel Aviv, 14 feb. (Adnkronos) - Un soldato israeliano è statoe diversimilitari sono stati ricoverati in ospedale a causa del lancio di razzi di Hezbollah nel nord di Israele. Lo ha reso noto l'Idf, precisando che "sono stati identificati numerosi lanci che attraversavano ilverso le aree di Netu'a, Manara e verso una base dell'Idf nel nord di Israele. L'Idf ha colpito sulla zona di provenienza dei lanci, che hanno provocato la morte di un, mentresoldati sono rimasti. I militari sono stati trasin ospedale per cure mediche, le loro famiglie non sono state ancora informate".

