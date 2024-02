Mo: Idf, 'iniziata vasta ondata di attacchi in territorio libanese' Tel Aviv, 14 feb. (Adnkronos) - "Gli aerei da guerra israeliani hanno iniziato a compiere un vasto attacco in territorio libanese". Lo ha scritto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari su X, ...

In attesa dell'operazione di terra israeliana, i palestinesi iniziano a fuggire da Rafah Gaza, il blitz israeliano per liberare i due ostaggi a Rafah Con un blitz l'esercito israeliano ha liberato in un'operazione notturna a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, due ostaggi israeliani ch ...

Israele-Hamas e la tregua, il punto. Houthi: "Nuovi raid Usa e Gb in Yemen" Continueranno per tre giorni i colloqui al Cairo tra Usa, Israele, Qatar ed Egitto per cercare di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi Cont ...