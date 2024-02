Mo | Belgio | ' organizzazioni beneficenza trasferiscono fondi a Hamas'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bruxelles, 14 feb. (Adnkronos) -opera inattraverso varie società di comodo con il pretesto di garantire aiuti umanitari ai palestinesi. In realtà, lediinraccolgonodenaro a. Lo ha detto il ministro della Giustizia belga Paul Van Tigchelt, ripreso dal giornale belga Hln Het Laatste Nieuws. "Il gruppo terroristico- afferma il ministro - è attivo inattraverso diverse losche compagnie. Non per seminare il terrore, ma per presentaresotto una buona luce e raccoglierecon il pretesto della causa palestinese. Com'è possibile che possano lavorare in? E il nostro Paese può intervenire? Ilè troppo lento. Questo ci preoccupa”.

L’italiana diFacile tra le 8 startup selezionate da LightSpeed Accelerator L’italiana diFacile tra le 8 startup selezionate dal programma europeo LightSpeed Accelerator di Lefebvre Sarrut dedicato alle legal tech.

Come si entra in una setta La vicenda di Altavilla Man mano che passano i giorni, la strage di Altavilla Milicia (Palermo) in cui il muratore di 54 anni Giovanni Barreca avrebbe ucciso la moglie e due dei tre figli, prende semp ...

Dal Consiglio Ue stop all'intesa sugli obblighi di due diligence per le aziende BRUXELLES - I Paesi Ue hanno bloccato l'accordo politico, sulle nuove norme sulla due diligence che richiederebbero alle aziende attive in Europa nuovi obblighi per monitorare e prevenire i ...