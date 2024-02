Milleproroghe | ok a emendamenti su scudo penale medici | rinvio multe no vax e Irpef agricola Tensioni nel vertice notturno

UDU - L’Unione degli Universitari (UDU) continua la sua battaglia per ottenere la Proroga dell’anno accademico 2022/2023. In data 22 dicembre 2023 ... (orizzontescuola)

Non solo Fratelli d'Italia, ma anche la Lega propone modifiche per la Mobilità riguardo i docenti neo assunti. Il PNRR, come è noto, prevede il ... (orizzontescuola)

Agevolazioni per comprare la prima casa agli under36. Uno sconto da 45 milioni alle Regioni sulla spending review. Fondi anche per le aree colpite ... (ilmattino)

Milleproroghe: Grimaldi, 'ok a emendamento Avs su editoria, salve tante voci libere' Roma, 14 feb. (Adnkronos) - ROMA, 14 FEB - “ Il nostro emendamento tutela il pluralismo dell'informazione mettendo in sicurezza i contributi per Radio Radicale e per i giornali in cooperativa, come il ...

Via libera nella notte all'emendamento sull'Irpef agricola Via libera nella notte all'emendamento del governo sul taglio dell'Irpef agricola per due anni, con cui si esentano i redditi agrari e dominicali fino a 10.000 euro e si riduce del 50% l'importo da pa ...

Nuovo rinvio di sei mesi per il pagamento delle multe ai No-vax Nuova proroga per il pagamento delle multe a chi non ha ottemperato l'obbligo vaccinale contro il Covid. La decisione contenuta nel decreto Milleproroghe presentato da Bagnai.