Milleproroghe | M5s abbandona i lavori nella notte in polemica con il Pd E con la Lega volano gli insulti sulle multe ai no-vax

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ore 1:12, Montecitorio: il Movimento 5 stelledelle commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali della Camera per isul decretoe attacca il Pd. “Non saremo complici”, annuncia Alfonso Colucci, e i parlamentari sfilano fuori dalla Sala del Mappamondo lamentandosi con aria torva: “Tutti i nostri emendamenti qualificanti non sono stati approvati, dal fondo per la morosità incolpevole, agli aiuti per gli under 36 sulla prima casa”, dice il capogruppo in commissione Affari costituzionali, che al fattoquotidiano.it aggiunge: “Quando abbiamo visto che le opposizioni vedevano approvati i loro emendamenti, abbiamo pensato che avevano fatto accordi. Noichiarezza e linearità abbiamo detto ‘voi avete fatto i vostri accordi, noi usciamo dall’aula’. Il ...