Milleproroghe | le novità | medici al lavoro fino a 72 anni | più contratti precari senza causali | taser per tutti i Comuni | niente multe ai no vax

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Rinviate ancora leai no vax, riaperte le sanatorie sulle cartelle esattoriali, prorogato il discusso scudo erariale per gli amministratori pubblici,a termine “liberi”al 31 dicembre. Sono alcune delle misure entrate nel decreto, che dopo complicate votazioni notturne ha ottenuto nel primo pomeriggio di mercoledì il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Il testo ha imbarcato in corsa il rinnovo degli sconti sull’Irpef agricola nel tentativo di placare le proteste dei trattori. Laprincipale però è che, dopo più di un anno di ripetuti tentativi, la maggioranza è riuscita a far passare l’innalzamento a 72dell’età di uscita daldeiospedalieri: ...