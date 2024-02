Milleproroghe | Grimaldi | ' ok a emendamento Avs su editoria | salve tante voci libere'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - ROMA, 14 FEB - “ Il nostrotutela il pluralismo dell'informazione mettendo in sicurezza i contributi per Radio Radicale e per i giornali in cooperativa, come il Manifesto. Siamo soddisfatti per l'approvazione che sana il vulnus del taglio progressivo dei finanziamenti, approvato con la legge di bilancio 2019". Così Marco, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ROMA, 14 FEB – ? Il nostro emendamento tutela il pluralismo dell’informazione mettendo in sicurezza i contributi per ... ()

La sospensione delle multe ai No Vax è stata prorogata per altri sei mesi Uno slittamento di ulteriori sei mesi delle sanzioni per chi ha violato l'obbligo di vaccinazione contro il Coronavirus: è quanto previsto da un emendamento ...

No vax, nuovo rinvio di 6 mesi per il pagamento delle multe La sospensione della sanzione per chi ha violato l’obbligo di vaccinazione per il Covid varrà fino al prossimo 31 dicembre. L’emendamento al decreto Milleproroghe, presentato dalla Lega, passa per 8 v ...

Terzo settore, agevolazioni fiscale prorogate di 6 mesi Sono prorogate al primo gennaio 2025 le agevolazioni e le semplificazioni fiscali per il terzo settore, che altrimenti si sarebbero esaurite il primo luglio.