Milano | rubavano nelle case e fuggivano in monopattino | 5 arresti della Polizia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 feb. (Adnkronos) - Ladi Stato, coordinataProcuraRepubblica di, ha eseguito, su richiesta dei Pubblici Ministeri del VII Dipartimento, un'ordinanza di applicazionemisuracustodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone, indagate perché ritenute appartenenti a un gruppo criminale specializzato nella commissione di furti in abitazione. L'attività d'indagine, attualmente allo stato delle indagini preliminari, è fruttocostante attività di monitoraggio e repressione del fenomeno dei reati contro il patrimonio svolta dai poliziottiSquadra Mobile diche ha permesso di individuare e identificare i componenti del gruppo criminale ritenuti responsabile di numerosi furti in abitazione messi a segno negli scorsi mesi all'interno di appartamenti del centro città. Dopo aver registrato la consumazione di alcuni furti, gli investigatori2^ Sezione “Criminalità Straniera e Prostituzione” hanno acquisito le immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza d'interesse, la cui visione, unitamente alla meticolosa analisi tecnica dei dati di traffico telefonico delle zone interessate dai furti, ha permesso, dapprima, di isolare il gruppo criminale e poi di identificarne i cinque componenti: quattro di origine sudamericana e un cittadino italiano, tutti tra i 25 ed i 30 anni e e con precedenti per reati contro il patrimonio. Il modus operandi era sempre uguale: uno di loro rimaneva in strada con funzione di palo mentre gli altri, dopo essersi introdotti all'interno dei condomini approfittando dell'uscita di un condomino, entravano all'interno degli appartamenti forzandone le porte o le finestre. Mettevano, quindi, a segno il colpo in brevissimo tempo prima di fuggire a bordo di biciclette o monopattini elettrici, riuscendo in tal modo a dileguarsi velocemente e rendere difficile un loro eventuale inseguimento. La successiva attività investigativa ha poi permesso agli investigatori milanesi di acquisire gravi e fondati elementi probatori in ordine alla responsabilità dei 5 soggetti per 7 furti perpetrati all'interno di abitazioni del centro cittadino tra aprile e dicembre 2023.

