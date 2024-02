Milano | per i pm ‘l’imprenditore è minacciato dai clan’ | ma per il gip ‘argomenti sono scarsi’ Risultato | la ‘ndrangheta gli spara contro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lonate Pozzolo verso Malpensa, quasi mezzogiorno del primo febbraio, un colpo di fucile calibro 12, pieno stile mafioso. La ricostruzione della procura di Busto Arsizio è netta e allarmante. La vittima dello sparo è l’imprenditore Alberto Imperato a quell’ora da solo in auto. Sta guidando verso casa. A cento metri dalla sua villetta, i colpi di fucile.ti da un boschetto vicino e a distanza di 20 metri. I pallettoni colpiscono la fiancata della macchina sul lato passeggero. I carabinieri arriveranno a concludere che arestati, al momento, ignoti nascosti appositamente dietro i rami, e che non vi era a quell’ora presenza di cacciatori di frodo. Insomma la minaccia mafiosa è molto più che verosimile. Non è la prima, ma l’ultima delle tante per Imperato. Già altre e recentissime per tutelarne l’incolumità ...

Sta per terminare l’attesa per Allianz Milano-Mint Vero volley Monza, partita valevole per l’ottava giornata di ritorno della Superlega 2023 / 2024 ... (sportface)

Quando parte la gara d’appalto per la riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate ?”: se lo chiedono i comitati per il Tram che, nelle ultime ore, ... (ilnotiziario)

Collezioni, proposte per uno stile "seasonal" ed "essential" in Fiera Milano da domenica 18 a mercoledì 21 febbraio con le collezioni e le proposte ... (ilgiornale)

Milano – Tre statue del centro di Milano avvolte da una coperta azzurra per proteggerle dal freddo. Non è un performance artistica ma l’iniziativa ... (ilgiorno)

Lombardia: Sertori, 'partono da fiumi Adda e Mera interventi di regimazione idraulica' Milano, 14 feb. (Adnkronos) - Avviare concessioni per l'estrazione di materiale lungo i fiumi per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la loro regimazione. Questo l'obiettivo della delibera ...

PUNTO 2-Antitrust sanziona Bat Italia e Amazon per pubblicità ingannevole tabacco MILANO (Reuters) - L'Antitrust ha sanzionato British american tobacco (Bat) Italia per 6 milioni di euro e Amazon (NASDAQ:AMZN) per 1 milione per pubblicità ingannevole dei dispositivi a tabacco ...

Branchi di lupi in Lombardia, le richieste degli agricoltori: “Devono avere paura dell’uomo” I responsabili di Cia chiedono un intervento deciso per evitare problemi alle aziende del territorio: “Si valutino anche gli abbattimenti preventivi”. In regione sono stati censiti 21 branchi ...