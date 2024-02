Milano Fashion&Jewels | tutti i trend e le novità per la primavera-estate

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Collezioni, proposte per uno stile "seasonal" ed "essential" in Fierada domenica 18 a mercoledì 21 febbraio con le collezioni e le proposte uniche di 600 brand italiani e stranieri. Talk e workshop per esplorare il mercato dell'accessorio moda che cambia. Una sfilata speciale in sinergia con Sì Sposaitalia Collezioni