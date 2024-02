Milano e l’Economia Urbana

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sviluppo economico. ‘di prossimità’, dal 15 al 17 febbraio il primo forum delIncontri, dibattiti, confronti e testimonianze per riflettere, comprendere il presente, il futuro e le sfide delle attività economiche che animano strade e quartieri diUna tre giorni di incontri, dibattiti, confronti e testimonianze per riflettere insieme suldi prossimità della città: dal 15 al 17 febbraio si terrà il primo Forum delorganizzato dal Comune in collaborazione con le istituzioni locali e le principali organizzazioni di categoria per comprendere il presente, il futuro e le sfide delle attività economiche che animano strade e quartieri di. Negozi, artigianato, servizi ...