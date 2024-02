Milano-Cortina | la nuova pista di bob pronta a partire

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI - Lo scheletro della vecchia'Eugenio Monti' giace tra i boschi di Cadelverzo di Sotto, località che sorge sulle destra orografica del torrente Boite a una decina di minuti a piedi dal centro did'Ampezzo. Il vecchio glorioso budello in onore al 'Rosso Volante', com'era soprannominato il leggendario bobbista ampezzano vincitore di sei medaglie olimpiche (nel '68 aveva centrato la doppietta d'oro tra bob a due e quattro), è dimesso dal 2007. Da quell'anno ai piedi delle Tofane, oggi imbiancate e baciate dal sole, non si sono più svolte gare di bob e skeleton, le due specialità che in Coppa del mondo e ai Mondiali 'viaggiano' assieme.d'Ampezzo è tornata a sperare nel ritorno del suo amato bob quando la candidatura conha vinto l'assegnazione del 2026. Il rifacimento della ...