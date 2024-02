Milano | commessa di 23 anni molestata da uno statunitense | denunciato per violenza sessuale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Unadi 23di un negozio di telefonia del centro diè statasessualmente da unodi 28. L’uomo, che da fine dicembre ha affittato una camera in zona Porta Ticinese, l’ha tormentata per alcuni giorni prima di essere arrestato dalla polizia. La prima volta che è entrato in negozio, molestandola, lei si è spaventata e ha chiesto aiuto al custode del palazzo. Losi è allontanato prima dell’intervento della polizia, ma lei lo ha. Nei tre giorni successivi è tornato a perseguitarla finché, alla fine, nel negozio ha trovato gli agenti del commissariato Centro diche stavano raccogliendo una seconda testimonianza della ragazza. In quel momento, gli agenti lo ...

